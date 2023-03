In de nacht van 23 op 24 maart zal je lang moeten opblijven, want dan is het weer zover: de Future Games Show Spring Showcase zal heel wat nieuwigheden de wereld in sturen. De presentatoren die de onderdelen aan elkaar zullen praten zijn Briana White en Cody Christian. Er zullen die nacht heel wat games de revue passeren.

Onder andere The Last Case of Benedict Fox, waarvan we hier een preview geschreven hebben, SEGA’s HYENAS, Sifu en The Expanse: A Telltale Series zullen aan bod komen. De onderstaande trailer toont alvast wat beelden van de games die besproken en getoond zullen worden.