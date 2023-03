In januari ging het eerste seizoen van de tv-serie van The Last of Us van start op HBO. De reeks mag een groot succes genoemd worden. Het wist al snel records te verbreken en al na twee afleveringen maakte HBO bekend dat er een tweede seizoen komt. Eerder deze week werd duidelijk dat opnames voor het tweede seizoen mogelijk dit jaar beginnen, maar ondertussen wordt natuurlijk toegewerkt naar de grote finale van seizoen 1. De achtste aflevering verschijnt komende nacht en dan rest alleen aflevering 9, die een week later uitkomt.

En wat betreft die seizoensafsluiter staat ons heel wat te wachten, als we Bella Ramsey mogen geloven. De actrice, die in de serie Ellie speelt, heeft in een interview met Vogue namelijk gezegd dat de laatste aflevering van het eerste seizoen van The Last of Us kijkers “enorm zal verdelen”. Ramsey ging uiteraard niet verder in op wat dan zoveel verdeeldheid zal veroorzaken, maar kijkers zijn hierbij dus alvast gewaarschuwd.

“It’s going to divide people massively – massively.”

In het gesprek vertelde Ramsey ook nog over hoe ze de opnames van The Last of Us heeft ervaren. Het werk vraagt veel van de acteurs en is volgens Ramsey ook zeer uitputtend geweest, maar dat zijn juist de momenten waar ze het meest van heeft genoten.