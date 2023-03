De Steam Deck is al geruime tijd uit en het krachtige apparaatje van Valve begint steeds meer vorm te krijgen, onder andere door de sterke, softwarematige ondersteuning van het bedrijf. De studio uit Washington heeft onlangs vernieuwde drivers uitgerold voor het platform, Mesa 23.1 en die maken het mogelijk om ray tracing aan te slingeren.

Daarbij is ook meteen de eerste titel aan de beurt: DOOM Eternal van id Software. Steam Deck ontwikkelaar Pierre-Loup Griffais deelde afbeeldingen op Twitter, waarop te zien is hoe hij de bliksemsnelle shooter – inclusief ray tracing – draaiende heeft gekregen op de handheld. De game draait met deze feature rond de 35 frames per seconde, aldus Griffais.

Valve heeft aangekondigd dat het ook DirectX Raytracing wil gaan ondersteunen, maar dat men wel wat meer tijd nodig zal hebben om dit te implementeren, gezien de beperkte rekenkracht van de Steam Deck. Na verloop van tijd zullen er meer titels volgen waarin je ray tracing eventueel kunt aanzetten.

SteamOS 3.4.6 Preview contains fixes for invalid rendering and performance improvements for Wo Long: Fallen Dynasty. Also comes with Ray-Tracing support for DOOM Eternal! pic.twitter.com/EViKO0Y4kk

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) March 3, 2023