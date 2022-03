DOOM Eternal viert binnenkort alweer z’n tweede verjaardag. De game kwam voor de meeste platformen uit op 20 maart 2020, maar de Nintendo Switch versie moest nog even wachten.

Uiteindelijk mochten we ook deze (digitale) versie verwelkomen, maar de game liep qua updates een beetje achter op de rest. Dat was enerzijds ook logisch, aangezien de game later verscheen. Op het moment van schrijven is de Switch versie echter weer ingelopen, nu na de komst van update 6.66. Deze introduceert onder andere de Horde modus, die voor alle overige consoles en pc al beschikbaar is sinds vorig jaar.

Via Twitter laat het officiële DOOM account weten dat al deze content en meer nu ook gratis voor de Nintendo Switch versie beschikbaar is. Check de trailer hieronder!