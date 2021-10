DOOM Eternal heeft ons al meermaals in extase gebracht met zijn bliksemsnelle en hondsbrutale actie. Ontwikkelaar id Software is echter nog niet klaar om de game te laten afzakken in de vergetelheid. Volgende week dinsdag lanceert de studio update 6.66 (haha), die heel wat lekkers met zich meebrengt.

Zo krijgen fans van Battlemode een nieuwe arena en kersverse streak rewards. Altijd fijn voor wie van deze multiplayermodus maar geen genoeg kan krijgen. Dé blikvanger is echter de langverwachte Horde modus, die menig hartslag ongetwijfeld flink de hoogte in zal jagen. De onderstaande teaser maakt je alvast warm.