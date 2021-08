Afgelopen weekend heeft Quakecon plaatsgevonden en zoals altijd levert dat weer heel wat nieuwtjes op. Nu wisten we al dat DOOM Eternal een Horde Mode krijgt en dat de geplande Invasion Mode komt te vervallen, maar daar blijft het niet bij. De eerstvolgende update, toepasselijk 6.66 genummerd, voegt naast de eerder genoemde Horde Mode ook nieuwe content aan de game toe.

Battle Mode wordt flink onder handen genomen en krijgt heel wat verbeteringen, wat vooral de matchmaking ten goede komt. Daarnaast krijgen we ook Stronghold, een nieuwe map om op te spelen. Voor spelers die van een echte uitdaging houden, zijn er twee nieuwe Master Levels genaamd World Spear en Mars Core. In de toegevoegde video hoor je de ontwikkelaars daar meer over vertellen. Er is nog geen releasedatum voor update 6.66.