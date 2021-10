DOOM en DOOM Eternal hebben op voortreffelijke wijze aangetoond hoe een franchise van vroeger nog steeds relevant kan zijn. Vernieuwend, maar tegelijkertijd trouw aan het concept van vroeger. Die games hebben het beiden erg goed gedaan en menig fan hunkert dan ook naar meer. id Software deelt deze mening en is op zoek naar ontwikkelaars die kunnen meehelpen aan een “langlopende iconische actie-FPS”. Om precies te zijn staat er nu een vacature open voor een Senior Technical Animtor, een Skybox Artist en een Environment Concept Artist. Het volgende staat ook nog vermeld bij één van de vacatures:

“will be responsible for the visualization and implementation of AAA quality sci-fi and fantasy environmental vistas and skyboxes.”

Dit beperkt de mogelijkheid tot twee voor de hand liggende games van id Software: DOOM of Quake, waar we ook al een tijd van niks hebben gehoord. Quake zou in deze een erg logische gok zijn. Quake heeft pas geleden nog een heruitgave gekregen, waar je hier meer over kunt lezen in de special van onze Johnny. De tijd lijkt ons in ieder geval rijp genoeg om Quake terug te brengen naar de systemen van vandaag.