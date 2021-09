Special: Quake heeft nog niets aan kwaliteit ingeboet – Quakecon 2021 ging van start met de aankondiging dat Quake, speciaal voor het vijfentwintigjarige jubileum van de game, opnieuw is uitgebracht. Id Software heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van Nightdive Studios, de specialisten in het terugbrengen van vergeten en verloren gaming pareltjes. Nu is Quake alles behalve vergeten, maar tegelijkertijd is het ruim twintig jaar geleden dat je de game op een console kon spelen. Met dank aan de krachtige KEX Engine van Nightdive Studios is Quake inmiddels beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch. Wellicht is dit voor de jongere gamers onder ons minder interessant omdat het er “niet uitziet”, maar laat dat niet de reden zijn om een fantastische ervaring mis te lopen.

Even opnieuw voorstellen

We schrijven 22 juni 1996. Quake laat de wereld op zijn grondvesten daveren. De nieuwe game van id Software slaat in met de kracht van een atoombom. In een tijdperk dat door 2,5D-werelden, optische illusies en sprites gedomineerd wordt, luidt Quake een ware revolutie in. John Carmacks Quake engine is namelijk in staat om volledige 3D-werelden te realiseren. Vandaag de dag nemen we dat voor lief, maar de realisatie dat vijanden niet langer sprites zijn en dat alles uit echte modellen bestaat, die opgebouwd zijn uit polygonen, was destijds onvoorstelbaar. De voorwerpen die je kunt oppakken, de spijkers die uit je nailgun schieten en de granaten die door de omgeving rond stuiteren zijn allemaal 3D-objecten. Het is een technologische sprong vooruit die de gamesindustrie voorgoed verandert.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Legendarische programmeur John Carmack had namelijk te veel hooi op zijn vork genomen. De ontwikkeling van de engine duurde veel langer dan verwacht. Een jaar lang bleven de technische aspecten voortdurend veranderen, waardoor veel werk kon worden weggegooid. Toen engine eenmaal af was, moest er nog een game gemaakt worden en het team had het inmiddels helemaal gehad. De oorspronkelijke visie voor Quake zou te veel tijd kosten. Er werd daarom besloten om alles maar bij elkaar te gooien en een game gebaseerd op DOOM te maken. De uiteindelijke versie van Quake was dan ook een mengelmoes van ideeën en reeds gemaakte content. Je zou het een ‘ongelukje’ kunnen noemen. Die beslissing verdeelde het team en leidde tot het vertrek van John Romero.

Een unieke mix die nog steeds heerlijk wegspeelt

Na de demonische horror van DOOM, liet id Software zich voor Quake door de kosmische horror van de Amerikaanse auteur H.P. Lovecraft inspireren. Nu hebben veel oorspronkelijke ideeën de game nooit gehaald, maar het is juist de moeizame ontwikkeling die Quake zo uniek maakt. Waar vind je anders sci-fi gecombineerd met donkere middeleeuwse omgevingen, kosmische horror en moderne vuurkracht? Quake is een game waarin ridders met een raketwerper opgeblazen kunnen worden. Waar rottweilers en soldaten met laserwapens je in futuristische omgevingen opjagen. Tegelijkertijd bezoek je enorme kastelen in andere dimensies en doorzeef je Lovecraft-achtige monsters met je nailgun. Het is een game waarin de onheilspellende soundtrack van Nine Inch Nails je langzaam de vreemde en duistere dimensies intrekt.

De game speelt precies hetzelfde als vijfentwintig jaar geleden en hoewel de originele maps er gedateerd uitzien, staat de gameplay nog steeds als een huis. Als je de recente DOOM-games gewend bent, dan weet je precies wat je te wachten staat. Stilstaan is doodgaan. Het tempo ligt hoog, zodat je moet blijft schieten en bewegen om te kunnen overleven. Quake is immers de game die ons ‘Bunny Hopping’ en ‘Rocket Jumping’ heeft gebracht. De wapens zijn ook lekker over-the-top. De shotgun kan bijvoorbeeld net zo ver schieten als een sluipschuttersgeweer. Daarnaast blijft het erg bevredigend om zombies met je raketwerper te verpulveren of je granaten tactisch via de muren te laten stuiteren om zo een groepje vijanden uit elkaar te laten spatten. Zelfs na al die tijd blijft Quake een heerlijk buffet van gore en heel veel kogels.

Een perfecte port met veel extra content

Nightdive Studios levert puik werk af en toont wederom de enorme flexibiliteit van hun KEX Engine, die ons eerder al uitstekende remasters van Turok en Blood gaf. Quake zijn overstap naar moderne consoles is vlekkeloos. Je speelt de game in een 4K-resolutie en het geheel draait stabiel op 60 fps. Er zijn flink wat moderne toevoegingen gedaan, die je naar believen kunt in- en uitschakelen. Denk hierbij aan grafische opties zoals ambient occlusion, anti-aliasing en dynamische belichting, dat de reeds uitstekende sfeer nog beter in de verf zet. Voor consolespelers is er een wapenwiel toegevoegd dat de actie vertraagt. De besturing met een controller is wel even wennen. Ons advies is dan ook om met de uitgebreide opties te experimenteren zodat je de game perfect op jouw speelstijl kunt afstemmen en zonder aim assist te spelen.

Eerlijk is eerlijk: als je nu terugkijkt naar de originele Quake-levels, dan zien die er vrij simpel uit. Daar wordt echter een mouw aangepast door de toevoeging van de twee originele uitbreidingen, Scourge of Armagon en Dissolution of Eternity, die al wat complexer zijn. Het is echter het werk van Machine Games, de studio verantwoordelijk voor de recente Wolfenstein-games, dat Quake echt laat schitteren. Dankzij hen krijgen we twee extra uitbreidingen: Dimensions of the Past en Dimensions of the Machine. Het leveldesign is van de bovenste plank en toont aan waar de Quake engine nog toe in staat is. Als bonus is ook de Nintendo 64-versie van Quake toegevoegd, inclusief de uitmuntende soundtrack van Aubrey Hodges, en krijgen we in de toekomst nog meer kwalitatieve gratis content die door fans gemaakt is.

Fraggen voor je leven

Je zou bijna vergeten dat Quake ook nog een levendige multiplayer had. Sterker nog, Quake stond aan de basis van competitief spelen, multiplayer clans en eSports. In het Red Annihilation Quake Tournament won Dennis ‘Thresh’ Fong de Ferrari van John Carmack en ging hij later als eerste pro gamer de boeken in. Quakecon begon in 1996 als kleine lan party en groeide uit tot de “Woodstock of gaming” en een weekend vol “peace, love, and rockets”. Dit alles is aan de multiplayer van Quake te danken. Nu hebben fans Quake al die jaren in leven gehouden met Source Ports, uitstekende singleplayer levels en fantastische mods zoals Arcane Dimensions. De multiplayer is door de komst van Quake 3 en Quake Live naar de achtergrond verdwenen, maar dankzij deze nieuwe versie zitten de servers voor het eerst sinds jaren weer bomvol.

Naast dedicated servers en matchmaking is er ook crossplay beschikbaar op alle platformen, dus iedereen kan nu Quake met elkaar spelen. Mocht je geen menselijke tegenstanders kunnen vinden, dan zijn er altijd nog bots om je schietkunsten op te oefenen. Er zijn tevens twee nieuwe deathmatch maps beschikbaar, Acrophobia en The Edge. De nieuwe episode Dimension of the Machine bevat zelfs zijn eigen deathmatch levels, waar spelers nu al gretig in aan het ‘Fraggen’ zijn. Ben je niet zo van het competitief spelen, dan is er nog split-screen multiplayer (op de consoles) voor vier spelers. Hierin kun je niet alleen deathmatch, maar ook alle vijf de episodes in coöp spelen. Uiteraard is split-screen niet verplicht. Online coöp is op ieder platform mogelijk.

Quake heeft het eeuwige leven

De game is reeds een kwart eeuw oud en toch brengt een fanatieke community nog wekelijks nieuws maps voor de game uit. Als je op Quaddicted kijkt, dan vind je honderden uitstekende levels en mods die door fans, maar ook door professionele ontwikkelaars zijn gemaakt. Op de pc is de ondersteuning werkelijk waar fenomenaal met vrijwel een onuitputtelijke bron aan content, source ports (aangepaste versies van de oorspronkelijke engine die nieuwe en moderne features aanbieden) en ondersteuning op de Quake Discord. Met deze nieuwe uitgave is er nu al een enorme stroom aan nieuwkomers die Quake (her)ontdekken. Een game omarmd door zoveel liefde leeft voor eeuwig. Quake is nu beschikbaar voor 9,99 euro op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en de pc.