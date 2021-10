Tijdens Quakecon 2021 werd er, speciaal voor het vijfentwintigjarige jubileum, een nieuwe versie van Quake uitgebracht. De aankondigingstrailer eindigde met de tekst “Free next-gen upgrade coming coon” en nu, bijna twee maanden later, is de gratis ‘next-gen’ upgrade beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Hiermee is de game in een 4K-resolutie te spelen, terwijl het op 120 fps draait.

Op de Xbox Series X|S is de Xbox Play Anywhere functionaliteit toegevoegd. Daarnaast is Quake beschikbaar voor Xbox Game Pass en dat geldt ook voor deze upgrade. PlayStation 5-eigenaren krijgen nog wat extraatjes. Zo is er ondersteuning voor adaptieve triggers en de geïntegreerde audio van de DualSense controller. De game heeft nog niets aan kwaliteit ingeboet en waarom dat zo is, lees je in onze Quake special.