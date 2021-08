Quakecon 2021 is van start gegaan met de aankondiging dat Quake, speciaal voor het vijfentwintigjarige jubileum, terugkeert in een speciale uitgave. De remaster specialisten van Nightdive Studios hebben de klassieker van id Software onder handen genomen en een hele reeks aanpassingen doorgevoerd. Zo is er nu ondersteuning voor moderne resoluties, betere belichting, dynamische shaduwen, nieuwe modellen en bijgewerkte maps.

Daarnaast worden de originele uitbreidingen Scourge of Armagon en Dissolution of Eternity niet langer los verkocht, maar zijn ze bij de game inbegrepen. De eerder uitgebrachte episode van Machine Games genaamd Dimension of the Past is ook aan de game toegevoegd en de studio heeft speciaal voor deze uitgave nog een episode gemaakt met de titel Dimension of the Machine. Tot slot is ook de originele port van Quake 64 toegevoegd en is er ondersteuning voor mods en maps.

Voorheen ontbrak de originele soundtrack van Trent Reznor van Nine Inch Nails in de digitale uitgave, maar die zit nu voor het eerst ook bij de game inbegrepen. Hetzelfde geldt overigens ook voor de soundtracks van Scourge of Armagon en Dissolution of Eternity. Daar blijft het echter niet bij, want Quake is vooral groot geworden door de multiplayer. Daar is ook Quakecon in 1996 door ontstaan en ook dat keert in deze nieuwe uitgave op een grootste manier terug.

Zo is er split-screen multiplayer voor vier spelers. Hierin kun je zowel deathmatch, eventueel met bots, of alle vijf de episodes in coöp spelen. Uiteraard is er ook online multiplayer met matchmaking en dedicated servers. Daarnaast zijn er twee nieuwe deathmatch maps beschikbaar, Acrophobia en The Edge. De nieuwe episode Dimension of the Machine bevat zijn eigen deathmatch levels. Cross-play multiplayer is beschikbaar op alle platformen, dus iedereen kan Quake met elkaar spelen.

Iedereen die Quake reeds op de pc heeft, kan nu gratis de nieuwe versie binnenhalen. Daarnaast is Quake beschikbaar voor 9,99 euro op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.