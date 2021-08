Het epische einde van DOOM Eternal in The Ancient Gods – Part II wist ons eerder dit jaar al van onze sokken te blazen – lees zeker onze special even na voor details – en tijdens een panel op Quakecon heeft Bethasda aangekondigd dat deze uitbreiding erg binnenkort ook zijn weg naar de Nintendo Switch zal vinden.

Neem alvast jullie agenda’s bij de hand, want op 26 augustus 2021 is het dan zover. Als je even een beeld wilt krijgen van hoe de game er op de Switch uitziet, kan je de onderstaande trailer checken. Meer weten over DOOM Eternal zelf? Eén adres: onze review.