Voorafgaand aan de renaissance die de franchise DOOM momenteel beleeft, zag het vervolg op DOOM 3 – wat dus later gereboot zou worden naar wat wij nu kennen als simpelweg DOOM – er heel anders uit. Op een bepaald punt heeft men echter dat project naar de prullenbak verwezen, maar er zwerven hier en daar nog altijd wat beelden rond.

Zo is er onlangs een concept trailer gespot op de Artstation pagina van een ontwikkelaar van id Software. De beelden zijn daar inmiddels verwijderd, maar niet voordat het immer snelle internet er de nodige kopieën van heeft gemaakt. Via Twitter heeft The Gman’s Archive deze beelden nu gedeeld.

We zien dat het oorspronkelijke DOOM 4 een direct vervolg moest worden op DOOM 3, inclusief een veel duistere toon en duidelijke horror-invloeden. Echter kun je ook zien dat er zaken aanwezig waren die later in de reboot zouden verschijnen, zoals de beruchte kettingzaag.