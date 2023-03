Aanvankelijk zou Starfield ergens in de loop van de eerste helft van 2023 verschijnen. Tot op heden was er echter geen concrete releasedatum bekend en er gingen geruchten rond dat de game wederom was uitgesteld. Dit blijkt te kloppen, want Bethesda heeft zojuist de releasedatum bekendgemaakt.

Starfield verschijnt op 6 september 2023 voor de Xbox Series X|S en pc, waarmee de definitieve releasedatum officieel bekend is. Tegelijkertijd heeft de uitgever ook bekendgemaakt wanneer we de Starfield showcase mogen verwachten, die staat gepland voor 11 juni.

Om de release van de game aan te kondigen is er een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder.