Over iets meer dan een maandje is het zover, dan verschijnt de Mega Man Battle Network Legacy Collection. Welke games deze collectie zal bevatten, kan je hier terugvinden. Al deze games kan je vanzelfsprekend in een hogere resolutie spelen. Verder bevat de collectie ook meer dan 180 muzieknummers uit de reeks en je zal van alles kunnen verzamelen voor in je kunstgalerij.

Wat ook zeer cool is, is dat veel van de Patch Cards die vroeger alleen in Japan beschikbaar waren, nu ook te verkrijgen zijn in de collectie. Dit alles wordt getoond in de nieuwste trailer die je hieronder kan terugvinden. Wij kunnen alvast niet wachten tot de Mega Man Battle Network Legacy Collection lanceert op 14 april voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en pc.