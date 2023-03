Capcom bracht afgelopen donderdag een demo voor Resident Evil 4 Remake uit, die een voorproefje geeft van de aanstaande release. Deze demo is meerdere malen opnieuw te spelen als je dat wenst en er blijkt een leuke extra aanwezig te zijn.

De demo is namelijk voorzien van een geheime baas die vrijgespeeld kan worden in de Mad Chainsaw modus. Deze modus is echter niet te selecteren, maar komt willekeurig beschikbaar na het voltooien van de demo.

De eindbaas in de reguliere demo is de Chainsaw Man, die in de modus met hogere moeilijkheidsgraad een upgrade ziet naar de ‘Flaming Chainsaw Man’. Dit doet weer terugdenken aan de Mercenaries modus van Resident Evil 4, waarin een enorme Chainsaw Man ten tonele kon verschijnen.