Special | PlayStation VR-games die je ook kunt spelen met PlayStation VR2 – Eerder deze maand kon je al lezen over een aantal PlayStation VR-games die nu ook op PlayStation VR2 beschikbaar zijn en het eventueel waard zijn om op te pikken. We hebben ditmaal weer een aantal games die aanvankelijk voor PlayStation VR zijn uitgebracht en nu een upgrade hebben gehad naar PlayStation VR2. Waar het de vorige keer nog wisselvallig was qua eventuele kosten, beschikken ditmaal alle games in het onderstaande artikel over een gratis upgrade als je de PS4-versie van het spel reeds in bezit hebt.

Song in the Smoke: Rekindled

Song in the Smoke werd anderhalf jaar geleden uitgebracht voor de originele PlayStation VR, Oculus en pc. De gameplay is natuurlijk hetzelfde als in het origineel, het is je doel om te overleven in de wildernis. Dit doe je door gereedschap en wapens te vervaardigen, te jagen, kampvuurtjes te stoken en je eigen kamp op te zetten. Song in the Smoke laat direct zien wat de toegevoegde waarde van virtual reality is voor survival games. Zo zul je zelf speren slijpen, je kampvuur aansteken door stenen tegen elkaar aan te slaan en gehurkt in de bosjes je pijl en boog moeten richten op potentieel voedsel. Voor de PlayStation VR2-versie heeft ontwikkelaar 17-Bit alles uit de kast getrokken met een remaster die vooralsnog alleen op de PlayStation beschikbaar is. Rekindled voorziet niet alleen in verbeterde graphics, maar ook een 4K-resolutie, performance modi, richten met behulp van eye tracking en haptische feedback.

Je kunt nu zelfs vrij rondspringen, iets dat voorheen alleen mogelijk was met een soort ’teleportatie’ bewegingsvorm. Dankzij al deze vernieuwingen in combinatie met de gameplay van Song in the Smoke, kun je je urenlang vermaken.

Upgrade bij bezit Song in the Smoke: gratis.

Zenith: The Last City

Het door animé geïnspireerde Zenith: The Last City is de eerste (en vooralsnog enige) MMO die beschikbaar is voor PlayStation VR2. Het belooft samen met games zoals Pavlov een wat meer sociale ervaring te zijn vergeleken met alle singleplayer games die beschikbaar zijn. De gevechten in Zenith kunnen heel fast-paced zijn. Tijdens deze momenten voel je de headset trillen en bij iedere aanval voel je ook de haptische feedback in de Sense controllers. De constante prikkeling die je ervaart maken gevechten, world events en dungeons net dat beetje intenser, waardoor je compleet opgaat in de ervaring. Het is echter niet het vechten, maar juist het sociale aspect dat Zenith zo plezierig maakt. Zo hebben we een groot aantal duimen omhoog en high-fives uitgedeeld aan medespelers. Zenith kent blijkbaar wel een wat lage cadans aan updates wat niet heel positief is, al komt binnenkort wel de grote (1.3) update uit, die een nieuwe class, vijanden, blocksysteem en lifeskills (zoals boomhakken en koken) zal toevoegen wat de immersie zal moeten verbeteren.

Upgrade bij bezit Zenith: The Last City: gratis.

Puzzling Places

Op zoek naar een manier om te relaxen en lekker tot rust te komen? Zoek niet verder, Puzzling Places is hier om aan je wensen te voldoen. Het spel zet je neer in een serene omgeving waarin je lekker 3D-puzzels in elkaar kan zetten. Dit kunnen simpele, korte puzzels zijn met bijvoorbeeld 25 puzzelstukken, maar ook immens grote puzzels van 1.000 stukjes. De PlayStation VR2 versie van het spel voegt een gloednieuwe, exclusieve puzzel van 1.000 stukjes toe, evenals een verbeterde selectie door middel van eye tracking en een veel gedetailleerdere en vloeiendere weergave met een 4K-resolutie en 120Hz schermverversing. De besturing van het spel is simpel, maar effectief. Zo kun je gemakkelijk de stukjes selecteren en ze zelf voor je neerleggen zoals je dat ook in het echt zou doen. De puzzels zijn vooral zodra je ze afmaakt echt verschrikkelijk mooi en indrukwekkend, waardoor je Puzzling Places altijd met een voldaan gevoel afsluit.

Upgrade bij bezit Puzzling Places (en eventuele DLC): gratis.

Cave Digger 2: Dig Harder

Cave Digger 2: Dig Harder is een roguelike ervaring, waarin je alleen of met maximaal drie anderen je weg diep door procedureel gegeneerde mijnen baant op zoek naar edelstenen en metalen. Het spel heeft een hele simpele gameplay loop dat bestaat uit schieten, het verzamelen van schatten en upgraden. Alhoewel de PlayStation VR2 versie in een aantal aspecten verbeterd met bijvoorbeeld betere graphics en de toevoeging van haptische feedback, kent het spel nog wel wat frustrerende glitches. Zo is de hand tracking soms niet accuraat en je kunt weleens vast komen te zitten. Toch is Cave Digger 2 – vooral met anderen – een leuke game waarin je steeds nog een keer door de mijnen heen wilt gaan om nog wat meer loot te verzamelen, al kan het wanneer je alleen speelt wel snel monotoon worden.

Upgrade bij bezit Cave Digger 2: Dig Harder: gratis.