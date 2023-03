Vorig jaar verscheen Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, een remaster van de klassier Chrono Cross uit 1999. Alhoewel deze nieuwe editie wat framerate problemen had bij de launch, zorgde de release er wel voor dat talloze spelers, zowel oude bekenden als nieuwkomers, met de game aan de slag konden gaan. De ontwikkelaars lieten zich nu horen in een recent interview over waarom ze het nodig vonden om deze remaster het leven in te roepen.

Blijkt dat de initiële gedachte achter deze remaster angst was: de angst dat Chrono Cross op den duur onspeelbaar zou worden. Producer Koichiro Sakamoto aan het woord (vertaald door GamesRadar).

“Back when the project was launched, Chrono Cross was possibly going to become unplayable. There was a Game Archive service on PlayStation 3 that allowed you to play PlayStation 1 games. But PlayStation 4 was already on the market. We didn’t know at the time if PlayStation 4 would also have a Game Archive service. It looked like Chrono Cross could become unplayable. So, a remaster project was set up. That’s the backstory.”