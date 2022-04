Special | Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – Er was eens, heel lang geleden, een tijd waarin Square Enix nog gewoon Square heette en de ene na de andere JRPG klassieker op de markt bracht. Voor vele (diehard) fans van het genre was het een gouden tijd waar men vol nostalgische gevoelens op kan terugkijken. Een tijd die, jammer genoeg, onherroepelijk tot het verleden behoort. Je zou wel eens kunnen opperen dat Square Enix de laatste tijd een duidelijke dip in hun kwaliteit vertoont – kent iemand Balan Wonderworld of Babylon’s Fall toevallig? – en het is dan ook een logische zet voor de Japanse studio om hun publiek koste wat het kost te doen terugdenken aan hun gouden tijd. De laatste jaren kregen we (Pixel) Remasters van oudere Final Fantasy games, de terugkeer van de Mana- en SaGa franchise, enzovoort. Nu kunnen we ook aan de slag met hun nieuwste nostalgiebom: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition.

Wanneer twee werelden samenkomen

Chrono Cross verscheen in 1999 (bij ons in 2000) voor de PS1 als opvolger van de legendarische JRPG Chrono Trigger uit 1995. Het werd laaiend enthousiast onthaald en wist zijn statuut als ‘klassieker in het genre’ te behalen. Regisseur Masato Kato noemt het echter geen vervolg op Trigger, maar een nieuwe game in hetzelfde universum. Je hebt dus geen voorkennis nodig van de franchise als je in deze titel wil duiken, aangezien het verhaal los staat van zijn voorganger. In Chrono Cross volg je Serge, een jongeman die op een dag plots terechtkomt in een parallelle wereld waarin hij tien jaar geleden gestorven is. Blijkt dat het lot van beide werelden op het spel staat en dus vertrekt Serge op een queeste om beide universums te redden. Samen met zijn kompaan Kid gaat hij op zoek naar een mysterieus artefact, de ‘Frozen Flame’, maar wordt hierbij gedwarsboomd door de enigmatische Lynx.

Het verhaal klinkt misschien als een standaard JRPG, maar er is een reden waarom Chrono Cross wordt beschouwd als een ware klassieker. Net zoals Chrono Trigger, speelt Chrono Cross met je verwachtingen om deze vervolgens door één of ander kosmisch gat te gooien en je versteld doet staan. Het verhaal is donders goed geschreven, met een heerlijk vleugje humor én een uitgebreide cast aan unieke personages. Geen voice acting, maar wel een hele hoop klassieke tekstkaders vertellen een boeiend verhaal vol intriges, dat nog steeds kan opboksen tegen vele hedendaagse gameverhalen. Het concept van de parallelle werelden wordt erg leuk gebruikt en het is een genot om alle verschillen en gelijkenissen tussen de werelden te ontdekken. Keuzes hebben ook invloed op de algemene flow van het verhaal én je hebt heel wat verschillende eindes die je (via New Game +) kan ontdekken.

Combo’s en kleurtjes

De combat verloopt heerlijk klassiek volgens een turn-based systeem. Hierbij heb je de keuze tussen normale aanvallen en zogenaamde elements. Normale aanvallen worden dan nog eens opgesplitst in zwakke, medium en sterke aanvallen, die je respectievelijk 1, 2 en 3 staminapunten kosten. Hoe sterker je aanval, hoe groter de kans dat je personage mist, dus het is aan jou om je (risicovolle) combo’s bij elkaar te knutselen. Elements zijn dan de magische spreuken van deze game en deze zijn cruciaal als je hoge schade wilt aanrichten of de levensbalken van je partyleden hoog wilt houden. Elk element behoort tot een bepaalde kleur en sommige kleuren richten meer schade aan als je ze tegen een bepaalde andere kleur gebruikt. Elk personage kan een beperkt aantal elementen uitrusten en per gevecht kan je een element slechts eenmaal gebruiken, dus je moet hier wat tactisch mee omspringen.

Een simpel en effectief systeem dat, ondanks zijn leeftijd, vandaag de dag nog steeds speelbaar is. Bovendien zijn de animaties bij verschillende elementen indrukwekkend om naar te kijken. Niet alles is echter tijdloos, want waar Chrono Cross wél wat verouderd aanvoelt, is in de snelheid van de gameplay. Tijdens de talloze gevechten op je reis, zal je al snel merken dat de acties en animaties erg traag worden uitgevoerd, waardoor het tempo van de game onnodig wordt vertraagd. Gelukkig biedt deze remaster soelaas in de vorm van een handige fast-forward functie die je met één druk op de knop kan (de)activeren. In tegenstelling tot het origineel, is deze functie al direct beschikbaar en moet je niet wachten tot een New Game+ om hiervan gebruik te maken. Als je fan bent van slow-motion, kan je de game ook vertragen, indien je dat zou willen uiteraard.

Vechten of niet vechten? Dat is de vraag…

Het versnellen of vertragen van de game is niet de enige verandering die deze remaster heeft gekregen. Een game uit 1999 verkopen in 2022 vraagt nu eenmaal wat aanpassingen om aan hedendaagse verwachtingen te voldoen. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition heeft gelukkig heel wat upgrades gekregen die ervoor zorgen dat de game perfect speelbaar is, maar ook zijn retro sfeer weet te behouden. We spraken eerder al over het versnellen van de combat, maar je kan zelfs dit aspect volledig negeren als je dat wil. Je hebt immers toegang tot een auto-battle functie, waardoor je de teugels volledig doorgeeft aan de AI, die een prima job doet. Ook kan je jezelf onsterfelijk maken, waardoor alle vijandige aanvallen hun doel zullen missen, al dan niet samen met de auto-battle functie. Beide zijn erg toegankelijke functies als je je enkel wilt focussen op het verhaal.

Niet alle toevoegingen zijn echter even goed geslaagd: zo is er ook de optie om encounters uit te schakelen. Door de gevarieerde omgevingen heen lopen namelijk heel wat vijanden rond en als je tegen zo eentje aanloopt, start een gevecht. Door encounters uit te schakelen starten deze gevechten dus niet op, maar de vijanden blijven wel rondlopen… waardoor ze soms je baan blokkeren. Levels hebben soms smalle gangetjes en deze zijn niet geschikt om je langs de voluptueuze massa’s van vijanden te manoeuvreren. Ook de framerate had beter gekund: deze is nagenoeg hetzelfde gebleven als het origineel en mikt dus op 30fps, maar vertoont geregeld dips (vooral als je de game in versnelde versie speelt). Deze tekortkomingen maken het geheel niet onspeelbaar, maar zorgen wel voor een domper.

Retro met moderne filter

Ook op visueel gebied heeft Chrono Cross een upgrade gekregen. De meest opvallende verandering is waarschijnlijk de HD-upgrade die de 3D-modellen hebben gekregen. Waar je vroeger een wazig hoopje pixels zag, zie je nu mooi afgelijnde randen. De pre-rendered cutscènes hebben echter geen upgrade gekregen en zijn in hun gepixeleerde 240p glorie te zien. Enerzijds is het fascinerend om te zien hoe ver technologie is gekomen, maar anderzijds zijn deze toch wel best lelijk om naar te kijken op een 4K-beeldscherm. Ook de pre-rendered achtergronden zijn onaangetast, maar om ervoor te zorgen dat deze toch wat moderner ogen, werd er een filter op toegepast die de omgevingen wat scherper maakt. Een prima oplossing die het retro gevoel behoudt en toch een moderne upgrade geeft.

Misschien minder opvallend, maar daarom niet minder belangrijk: deze editie heeft ook (lichtjes) aangepaste designs van personages én een scherper lettertype. Al deze features zorgen samen voor een best goede ervaring in 2022 (in hoeverre dat natuurlijk kan met een game uit 1999). Wil je echter volledig retro gaan? Goed nieuws, want je kan ook gewoon met de originele graphics en illustraties spelen. Let wel op: je kan de genoemde aanpassingen niet apart aan- of uitschakelen: je gaat dus ofwel volledig modern, ofwel volledig retro. Wat je wél apart kan aanpassen, is de aspect ratio van je scherm. Standaard staat die ingesteld op de oorspronkelijke 4:3 ratio, maar je kan deze ook wat inzoomen of zelfs volledig fullscreen zetten, wat er verrassend genoeg best prima uitziet in elke modus.

De verboden schat

Deze editie van Chrono Cross omvat als extraatje ook ‘Radical Dreamers – Le trésor interdit’, een visual novel uit 1996 voor de Satellaview, die dienst deed als aanvulling op Chrono Trigger. Deze game kwam enkel uit in Japan en zou uiteindelijk de basis vormen voor Chrono Cross. In dit verhaal van ongeveer vijf uur breken Serge, Kid en Magil Viper Manor binnen op zoek naar de Frozen Flame. Een herkenbare situatie als je Chrono Cross hebt gespeeld, maar Radical Dreamers is een alternatief verhaal en is dus geen verplichte kost als je het verhaal van Chrono Cross wilt snappen. Aangezien het visual novel genre nu ook niet echt hét meest populaire genre op de markt is, zal Radical Dreamers waarschijnlijk niet iedereens ding zijn.

De ‘gameplay’ bestaat dus louter uit het lezen van tekst en het maken van verhaalgebonden beslissingen onderweg. De charme zit vooral in de dialogen en de begeleidende soundtrack, die overigens ook is opgepoetst voor beide games. Verwacht hier echter geen totaal nieuwe tracks – de soundtrack was immers al donders goed – maar eerder een wat meer helder geluid. Ook Radical Dreamers heeft meerdere eindes, maar we waren nu niet zo geboeid dat we direct al deze eindes wilden beleven. Diehard fans zullen zich hier ongetwijfeld mee vermaken, maar voor anderen is dit niet meer dan een extraatje.

Conclusie

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition brengt een klassieker terug tot leven. Het interdimensionale avontuur van Serge en zijn talloze kompanen is nog steeds een plezier om te beleven en een echte aanrader voor liefhebbers van JRPG’s. Enkele moderne aanpassingen zorgen ervoor dat de game perfect speelbaar is in 2022, alhoewel niet elke aanpassing even goed werkt. De toevoeging van de visual novel ‘Radical Dreamers – Le trésor interdit’ is leuk voor de echte fans, maar zal niet hét hoogtepunt zijn van deze remaster voor de meesten. Voor de prijs van €19.99 krijg je heel wat kwaliteitsvolle content waar je je best mee zal vermaken!

Gespeeld op: PlayStation 4

Ook beschikbaar op: Xbox One, Nintendo Switch en pc