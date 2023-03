Er zijn nog een aantal weken te gaan tot de release van Minecrafs eerste uitstapje naar de wereld van real-time strategie spellen. Sinds de Xbox Developer_Direct is het aardig stil geweest rondom de aankomende game, maar Blackbird Interactive heeft nu een nieuwe video uitgebracht waarin ontwikkelaars meer delen over het visuele design van Minecraft Legends.

Één van de grootste verschillen die Minecraft spelers zullen merken in Minecraft Legends is dat de wereld van Legends een stuk rijker gevuld is met leven. Veel verschillende soorten flora en fauna bewonen de wereld, vogels vliegen rond, de wind waait door de bomen, en het spel bevat veel uitgebreidere animaties waardoor het een stuk dynamischer zal zijn ten opzichte van Minecraft.

Minecraft Legends komt 18 april uit op de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Het spel is ook vanaf dag 1 beschikbaar op Game Pass. Je kunt de video hieronder bekijken: