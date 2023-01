Tijdens Developer_Direct is Mojang Studios wat dieper ingegaan op Minecraft Legends, de eerstvolgende game in de franchise. Hierbij lag de focus van de presentatie voornamelijk op de PvP multiplayer modus. De onderstaande video geeft een goede samenvatting in wat je van de gameplay mag verwachten als je deze modus speelt.

Na afloop van de presentatie werd de releasedatum van Minecraft Legends aangekondigd: 18 april 2023. De game verschijnt dan voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over Minecraft Legends lees je in onze preview, aangezien we de game vorig jaar op de gamescom al uitgebreid in actie zagen.