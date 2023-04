De laatste tijd zie je dat games voor de pc steeds meer om krachtige hardware vragen, maar er zijn altijd uitzonderingen. Ben je van plan om Minecraft Legends te kopen, dan hoef je je daar niet echt druk om te maken.

Om aan de minimale eisen van Minecraft Legends te voldoen, moet je een Core i5 2.8GHz in combinatie met een NVIDIA GeForce GTX 780, AMD Radeon 285 of Intel HD 520 hebben. De aanbevolen eisen zijn een Core i5 3.4GHz samen met een NVIDIA GTX 1060 of AMD FX-4100.

De volledige systeemeisen hieronder:

MINIMUM: Vereist een 64-bitsprocessor en -besturingssysteem

Besturingssysteem: Windows 10 (May 2020 Update or higher) or Windows 11

Processor: Core i5 2.8GHz or equivalent

Geheugen: 8 GB RAM

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon 285 or Intel HD 520 or equivalent DX12 GPU

DirectX: Versie 12

Opslagruimte: 24 GB beschikbare ruimte

24 GB beschikbare ruimte Aanvullende opmerkingen: Performance increases with higher-end systems. Not supported on Windows 10S.