De games van 2023 | Minecraft Legends – Minecraft is één van de grootste gaming franchises ooit en weet sinds 2009 nog steeds de harten van velen te veroveren én consistent te zijn in populariteit. Sinds de overname van Mojang door Microsoft, is het universum van Minecraft al meermaals uitgebreid met releases als Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth en meer recentelijk: de dungeon crawler Minecraft Dungeons. Dit jaar zal Mojang in samenwerking met Blackbird Interactive het actie-strategie genre ontdekken in Minecraft Legends, waarin spelers een groot leger kunnen opbouwen en leiden. Wat we zoal van het spel kunnen verwachten lees je hier.

Minecraft Legends – De in blokken opgebouwde wereld van Minecraft Legends bestaat uit verschillende biomen, zoals we die ook kennen uit Minecraft zelf. In Legends zul je als speler te voet of op de rug van een beest door bossen, woestijnen, weilanden en meer trekken op zoek naar materialen, troepen en andere zaken. Je zult basissen verdedigen, opbouwen en allianties smeden met de wezens die in de wereld van Legends leven. Dit om het kwaadaardige Piglin leger te doen terugtrekken. Een groot verschil met Dungeons dus: jij wordt als speler niet direct sterker, maar indirect door je leger uit te breiden met meer strijdkrachten. Je leger zal bestaan uit monsters die je zult herkennen uit Minecraft, maar ook gloednieuwe wezens die zijn ontwikkeld voor deze game. Elk wezen zal zijn eigen sterke en zwakke punten hebben. Het is dus aan jou om het beste plan te smeden.

Het lijkt erop dat spelers een uitgebreide keuze zullen hebben in de stijl en grootte van hun basissen en de opbouw van de legers, en dit hoef je niet altijd alleen te doen. Eén van de leukste dingen aan Minecraft is natuurlijk de mogelijkheid om samen met je vrienden te spelen. Dit zal gelukkig ook mogelijk zijn in Minecraft Legends, de game beschikt namelijk over een coöp én competitieve multiplayer modus. Het is nog niet precies bekend hoe de multiplayer in zijn werk zal gaan, maar daar zullen we ongetwijfeld in aanloop naar de release meer over horen. Het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De hoop op een cross-platform optie is dus groot, al is de inclusie hiervan nog niet bevestigd.

Voorlopige verwachting: Minecraft Legends lijkt op een leuke nieuwe insteek van het Minecraft universum en zal waarschijnlijk veel spelers die nog nooit een strategie game hebben gespeeld introduceren tot het genre. Dit op een toegankelijke en herkenbare wijze. Het is fijn om te zien dat Xbox experimenteert met verschillende genres die goed passen bij Minecraft. Legends is een van de interessantere en uniekere releases van het jaar en zal ongetwijfeld net zoals Dungeons relatief succesvol zijn, mede door de inclusie in Game Pass. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar wat Legends ter tafel zal brengen later dit jaar.