Sinds kort kunnen Switch-bezitters met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket aan de slag met Metroid Fusion. Het lijkt er op dat er binnenkort ook een ander deel van de bekende serie wordt toegevoegd aan de digitale service.

In de Japanse versie van de NSO-app zijn er screenshots opgedoken van Metroid: Zero Mission in de Metroid Fusion folder. Deze laten de ‘link screen’ van Zero Mission zien, waarin je het spel kan linken met Metroid Fusion. Dit is ontdekt door Yakumono.

Er zijn al verschillende Metroid-games speelbaar via Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket), dus het zou niet vreemd zijn als Zero Mission ook wordt toegevoegd.