In september van 2022 onthulde Disney een nieuwe game in het TRON-universum. Het gaat hier om een mysterieuze visual novel die uiteraard gebaseerd is op de sci-fi franchise van Disney. In februari werd duidelijk dat de game ook naar de Nintendo Switch komt en Bithell Games heeft nu onthuld wanneer dat precies gaat gebeuren.

11 april is de datum, om precies te zijn, en de ontwikkelaar heeft meteen een officiële gameplay trailer gedeeld. Je stapt in de schoenen van Query, een detectiveprogramma dat een verloren voorwerp moet opsporen. Naast dialoogkeuzes die de verhaallijn beïnvloeden, kom je ook puzzels tegen in de vorm van Identity Discs. Volgens Bithell Games zal de game meerdere eindes hebben, wat nog wat replaywaarde toevoegt.