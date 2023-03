Uitgever 2K Games en ontwikkelaar Visual Concepts hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor WWE 2K23. De timing is niet geheel onverwacht, want alhoewel het spel pas op 17 maart uitkomt. is het nu al te spelen voor mensen die de Icon Edition hebben aangeschaft.

De nieuwe trailer toont een aantal ‘Superstars’ waarmee je de ring kunt betreden. Denk aan John Cena, Roman Reigns en Triple H. Het rooster aan Superstars zal in de komende maanden nog verder uitgebreid worden met nieuwe DLC. Zo staan Eve Toress en Bray Wyatt bijvoorbeeld al op de planning.

WWE 2K23 komt 17 maart uit op Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken