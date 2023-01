Na verschillende geruchten heeft 2K Games vanmiddag WWE 2K23 officieel aangekondigd. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De release staat gepland voor 17 maart, maar kopers van de Deluxe en Icons Edition krijgen op 14 maart al toegang tot de game.

De coverstar van deze editie is niemand minder dan John Cena en afgezien van de bekende gameplay die ook in dit deel weer terugkeert, mogen spelers straks ook de nodige nieuwe toevoegingen en verbeteringen verwachten. 2K Games heeft de belangrijkste punten even op een rijtje gezet.

2K Showcase Starring John Cena: John Cena in de ring overwinnen is een eer die maar weinig Superstars kunnen claimen. In een ongekende wending op de 2K Showcase zullen spelers in de schoenen stappen van enkele van Cena’s grootste concurrenten met één doel voor ogen: de man verslaan die “Nooit zal opgeven”. Deze interactieve sport-entertainment documentaire beslaat zijn 20-jarige carrière bij WWE en is verteld door Cena zelf. Hierbij maakt 2K gebruik van hun unieke Slingshot Tech voor een soepele overgang van gameplay naar live-action beelden om cruciale momenten in elke wedstrijd tot leven te brengen.

WarGames: De populaire, chaotische en actievolle WarGames maakt zijn debuut in WWE 2K23 en biedt hartverscheurende 3v3 en 4v4 singleplayer of multiplayer chaos binnen twee naast elkaar gelegen ringen, omgeven door een dubbele stalen kooi.

MyGM: Nu met meer GM's om uit te kiezen – of een aangepaste GM-creatie van de speler zelf – evenals extra showopties, meerdere seizoenen, uitgebreide wedstrijdkaarten en meer wedstrijdtypen voor maximaal vier spelers. Spelers selecteren een team, beheren budgetten, ondertekenen vrije agenten, kiezen verschillende wedstrijdtypen, locaties van de arena, productie-elementen en meer, met als doel om een rivaliserende GM te verslaan in wekelijkse ratings-gevechten.

MyFACTION: Nu met online multiplayer actie, de team-building modus waarin spelers een reeks WWE Superstars en Legends verzamelen, beheren en upgraden om hun ultieme vierpersoons facties te creëren, keert terug. Spelers kunnen nu hun factie online nemen en strijden om wereldwijde overheersing, of concurreren in wekelijkse torens en factie-oorlogen, terwijl er regelmatig nieuwe thematische kaartpacks en doelen worden uitgebracht gedurende het jaar.

MyRISE: Aankomende Superstars lopen door de gordijnen voor hun WWE-debuut in MyRISE en vormen hun carrière met de beslissingen die onderweg worden genomen. Met duidelijke verhaallijnen voor mannen- en vrouwenafdelingen en de mogelijkheid om aangepaste Superstars te importeren, reizen spelers van de bescheiden beginnen als Rookie, naar het worden vereeuwigd als een WWE Legend.

Universe: De ultieme WWE Universe sandbox die spelers in staat stelt om hun eigen versie van WWE te runnen, van Superstar-teams, vetes, kampioenen, wekelijkse shows en Premium Live Events! Updates voor de Universe zijn onder andere een herwerkt verhaalsysteem en meer.

Creation Suite: Een kenmerkend onderdeel van de WWE 2K-franchise, de Creation Suite keert terug met cross-platform community creaties, waaronder de mogelijkheid om aangepaste Superstars, GM's, arenas, entrances, bewegingen, kampioenschappen en meer te ontwerpen. Aangepaste arenas zijn nu speelbaar online, en er is geavanceerde aanpassing toegevoegd aan gemaakte entrances.

Bij de release verschijnen er vier edities van de game: standaard, Cross-gen, Deluxe en Icon Edition. De standaard editie kost op last-gen systemen € 69,99 en op current-gen systemen € 74,99 en is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar. De andere edities zijn wat duurder en de details zijn als volgt:

De Cross-Gen editie is digitaal verkrijgbaar voor € 74,99 op PlayStation en Xbox consoles. De Cross-Gen editie bevat de Standard Edition voor zowel voorgaande als huidige generatie platforms binnen dezelfde consolefamilie en hetzelfde PlayStation of Xbox account.

De Deluxe Edition is verkrijgbaar voor € 99,99 voor PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One in zowel fysieke als digitale versies, en op pc als digitale versie. De Deluxe Edition bevat de Standard Edition, Bad Bunny Bonus Pack, plus een Season Pass voor alle vijf DLC-content packs na de lancering; de MyRISE Mega-Boost en SuperCharger; Ruby John Cena MyFACTION Evo Card, Gold Edge MyFACTION Card, Emerald Bianca Belair MyFACTION Card, Gold Asuka MyFACTION Card en drie Basic Premium Launch MyFACTION Card Packs. De Deluxe Edition is vanaf 14 maart 2023 verkrijgbaar – drie dagen voor de Standard en Cross-Gen Edities!

De Icon Edition is verkrijgbaar voor € 119,99 voor PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One en pc, met originele coverart van de bekende WWE-geïnspireerde kunstenaar Rob Schamberger. Naast de Standard Edition en alle bonuscontent inbegrepen in de Deluxe Edition, bevat de Icon Edition de Ruthless Aggression Pack, die 20 jaar van John Cena’s WWE-carrière viert door John Cena’s vroege “Prototype” -karakter te presenteren, evenals “Leviathan” Batista, ontwikkelingsrookieversies van Brock Lesnar en Randy Orton, de John Cena Legacy Championship en WrestleMania 22 Arena. Extra bonuscontent bevat een Emerald Paul Heyman MyFACTION Manager Card en drie Deluxe Premium Launch MyFACTION Card Packs. De Icon Edition is vanaf 14 maart 2023 verkrijgbaar – drie dagen voor de Standard en Cross-Gen Edities!

Mocht je de game in pre-order plaatsen, dan is de bonus het Bad Bunny Bonus Pack. Dit pakket bevat Bad Bunny als speelbaar personage en een Bad Bunny MyFACTION kaart. Hieronder de eerste beelden in de trailer van WWE 2K23.