Onlangs verscheen er hier al een artikel waarin we de nieuwste trailer van WWE 2K23 met jullie deelden. Daarin zagen we hoe de nieuwe modus, genaamd WarGames er zoal zal gaan uitzien. Nu is er echter ook een video verschenen, die je onderaan kan terugvinden, die nog heel wat extra gameplay beelden laat zien van zowel WarGames als van de andere modi.

WWE 2K23 zal op 17 maart verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wat ook een unicum is, is dat de game zal verschijnen ‘zonder’ coverstar. De voorkant van de game toont namelijk gewoon een rood-zwart vlak waar vanboven de naam van de game aangegeven staat.