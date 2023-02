Na wat geruchten heeft 2K Games vorige week de nieuwe WWE 2K-game officieel aangekondigd. Niemand minder dan John Cena staat op de cover en er werden tevens al veel details gedeeld tijdens de aankondiging. Eén van deze details ging over de WarGames modus en een nieuwe trailer geeft een duidelijk beeld van wat je te wachten staat.

In de WarGames modus worden twee ringen tegen elkaar aangezet en er zal tevens een kooi over de hele arena geplaatst zijn. WarGames matches worden gespeeld in 3 vs 3 of 4 vs 4 in zowel single- als multiplayer. In de trailer zien we bekende gezichten uit de WWE-wereld elkaar het leven zuur maken, waaronder John Cena, The Rock, Logan Paul, The Undertaker en nog meer.

Hieronder kan je de trailer van de WarGames modus bekijken. WWE 2K23 verschijnt op 17 maart.