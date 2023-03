Het eerste seizoen van The Last of Us heeft onlangs zijn laatste adem uitgeblazen. Een tweede seizoen staat reeds in de stijgijzers, maar zal uiteraard nog even op zich laten wachten. In afwachting kunnen we echter van de negen reeds bestaande afleveringen (allen van een zeer hoog niveau) blijven genieten, op HBO Max en binnenkort ook via fysieke media.

Op 18 juli wordt The Last of Us: The Complete First Season namelijk uitgebracht op DVD, Blu-Ray en 4K Ultra HD. Die laatste versie zal zelfs in twee edities beschikbaar zijn, met een knappe steelbook die je exclusief op Amazon kan pre-orderen. Verzamelaars van fysieke media – jawel, ze bestaan nog steeds – weten alweer waar ze hun zuurverdiende centen aan kunnen besteden.