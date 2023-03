Halverwege elk Call of Duty seizoen brengt Activision een Reloaded update uit, die nog wat meer content toevoegt. Zo zijn Warzone 2.0 en Modern Warfare 2 eerder deze week voorzien van de Reloaded update voor het tweede seizoen. In het kader van promoties is de multiplayer nu tijdelijk (beperkt) gratis beschikbaar.

Er is echter nog een andere promo, zo laten onze vrienden van KaartDirect weten. Als je daar voor € 20,- PlayStation Store tegoed aanschaft krijg je nu een extra in de vorm van Double XP tokens. Om precies te zijn is er een promocode en daarmee ontvang je twee tokens die je in-game kunt gebruiken.

Het gaat hier om een token voor 60 minuten dubbele wapen XP en een token voor dubbele level XP, wat goed van pas kan komen. Hier gebruik van maken, vul dan bij je bestelling in het winkelmandje bij kortingscode het volgende in: ‘GRATISXP’. Meer informatie hier.