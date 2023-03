Call of Duty-fans en shooter fanatiekelingen opgelet! Speel je bijvoorbeeld al Warzone 2.0 of DMZ, maar heb je geen toegang tot de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2? Dan kan je dit weekend de multiplayer geheel kosteloos uitproberen. Het gratis weekend is nu al actief en eindigt op 20 maart, dus je hebt een lekker lang weekend om te knallen en de multiplayer goed uit te proberen.

Mocht je aan de slag gaan, dan kan je diverse modi zoals Team Deathmatch, Hardpoint en One in the Chamber spelen. Allerlei 6 vs 6 maps zijn beschikbaar voor intense matches. Wil je liever het grotere slagveld op? Dan kan je aan de slag in Ground War, waarin je met grotere teams speelt en er ook voertuigen zoals tanks en dergelijke beschikbaar zijn. Je kunt daarnaast ook aan de gang met de mid-season Reloaded update, die allerlei content heeft toegevoegd zoals je in de onderstaande trailer kan zien.