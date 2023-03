Wie destijds het oorspronkelijke vierde deel in de Resident Evil franchise uitspeelde, kreeg met Separate Ways een gloednieuwe campagne voorgeschoteld. In deze extra verhaallijn kon je het plot van de game opnieuw beleven, maar dan door de ogen van Ada Wong, een mysterieus personage dat fans van de reeks op handen dragen. De campagne nam best wat uurtjes in beslag, bood heel wat uitdaging en zou dus ook in de remake van Resident Evil 4 niet weerstaan.

Volgens AestheticGamer aka Dust Golem – een frequent en betrouwbaar lekker van Resident Evil nieuws – zal de Separate Ways DLC binnenkort ook zijn weg naar de heruitgave vinden… maar dan als een grote uitbreiding die tegen betaling aangeboden wordt. Later dit jaar zelfs. Naast Separate Ways kunnen we ook nog wat gratis updates verwachten, met onder andere de geliefde Mercenaries modus en PlayStation VR2 features. De toekomst ziet er dus best rooskleurig uit voor Resident Evil fans.

“[S]eriously, its pretty simple. RE:4 has something of a DLC pipeline to go through, with Mercenaries & PSVR2 stuff being free updates post-launch for RE:4, and Separate Ways as more extensive paid DLC to be delivered probably later this year.