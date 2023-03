Hideo Kojima heeft de deuren van Konami al lang en breed achter zich dichtgetrokken, maar doet geen afbreuk aan de enorme erfenis die hij heeft achtergelaten. De Japanse regisseur is vooral bekend om “zijn” Metal Gear-franchise, waarvan proloog Metal Gear Solid V: Ground Zeroes van de week weer wat kaarsjes mocht uitblazen.

In een thread op Twitter vertelt Kojima nu het één en ander over de ontwikkeling van Ground Zeroes. De ontwikkeling van games is namelijk met de jaren steeds langer geworden en proloog Ground Zeroes was een experiment om te kijken of het mogelijk was om steeds een klein stukje van het verhaal te produceren en uit te geven, net zoals dat met series gedaan wordt.

Dat zou het uiteindelijk toch niet worden en ruim een jaar later bracht Kojima Metal Gear Solid V: The Phantom Pain op de markt, wat tevens zijn laatste titel zou zijn in dienst van Konami.