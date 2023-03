We zullen de aankomende jaren nog veel van het Avatar-universum te zien krijgen. Vorig jaar verscheen James Camerons langverwachte vervolg op de science-fiction blockbuster op het witte doek en er zijn nog maar liefst drie vervolgen onderweg. Daarbij werkt Ubisoft al geruime tijd aan Avatar: Frontiers of Pandora, dat helaas wel werd uitgesteld naar het fiscale jaar 2023/2024 en dus op z’n laatst in maart 2024 zal lanceren.

Nu hebben dataminers wat zitten rondgraven in de backend van de Ubisoft Store en ScriptLeakersR6 deelde de onderstaande afbeelding die hij/zij opgeduikeld heeft. Volgens de dataminer mogen we binnenkort dus meer info over Avatar: Frontiers of Pandora verwachten en zouden pre-orders zelfs snel live kunnen gaan. De game is in ontwikkeling bij Massive Entertainment – bekend van Tom Clancy’s The Division – en er zou nauw samengewerkt zijn met James Cameron’s Lightstorm Entertainment om een nieuw deel van Pandora tot leven te brengen.