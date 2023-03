Er gingen onlangs al geruchten over de komst van Counter-Strike 2 en niet lang daarna werd er door Valve een handelsmerk aangevraagd. Waar rook is, is meestal ook vuur en dat blijkt wederom in dit geval. Valve heeft namelijk aangekondigd dat Counter-Strike 2 inderdaad onderweg is en aankomende zomer naar Steam zal komen.

Eigenaren van Counter-Strike: Global Offensive kunnen een gratis upgrade tegemoet zien en er is reeds een Limited Test van start gegaan, waar spelers al een voorproefje krijgen van de aankomende features. Het belangrijkste punt is dat Counter-Strike 2 gebruik zal maken van Valve’s eigen Source 2 engine.

Bekende maps zijn daarbij opnieuw gebouwd en zullen gebruikmaken van de engine, inclusief realistische materialen, belichting en reflecties. Community mapmakers zullen het tevens makkelijker dan ooit vinden om met de Source 2 toolset nieuwe locaties in elkaar te zetten.

Valve heeft meteen de eerste video’s gedeeld, die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.