In Resident Evil 4 was het zo dat als je het spel uitspeelde, je de ‘Mercenaries’-modus ontgrendelde. In de remake is dat nu niet het geval, maar daar komt volgende maand verandering in.

Capcom heeft laten weten dat op 7 april er een gratis update beschikbaar zal zijn voor Resident Evil 4 Remake. Deze zal de Mercenaries Mode toevoegen. Ook voor de remake geldt dat je wel eerst de campagne uit moet spelen voordat je met de eerder genoemde modus aan de slag kunt. Hierin moet je binnen een bepaalde tijd of totdat je dood gaat zoveel mogelijk vijanden verslaan.

Waar je nu wel al van kunt genieten is de lanceringstrailer van Resident Evil 4 Remake. Deze check je hieronder.