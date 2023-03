Remnant: From The Ashes wist een vermakelijke souslike voor te schotelen en dit jaar zal ook diens vervolg verschijnen. Om je een idee te geven van de gameplay is er een nieuwe video vrijgegeven.

De gameplayvideo van Remnant II toont het ‘Yaesha’-gebied, dat bestaat uit moerassen en mysterieuze bossen. Het gaat om een soulslike, waar de focus op het schieten ligt, dus dat komt dan ook regelmatig aan bod.

In totaal wordt er meer dan negen minuten aan gameplay van Remnant II getoond en dit check je hieronder. Het is de bedoeling dat de game deze zomer in de winkel zal liggen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.