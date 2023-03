Deze week ontvangt Gran Turismo 7 net als vorige maand weer een update die een aantal nieuwe wagens toe zal voegen aan het spel. Ditmaal zullen spelers aan de slag kunnen met maar liefst vijf nieuwe auto’s.

In de afbeelding bovenaan dit bericht kun je de teaser zien die Gran Turismo prodcuer Kaz Yamauchi heeft gedeeld. Alhoewel het niet nog niet bekendgemaakt is om welke auto’s het gaat, heeft GTPlanet de auto’s toch kunnen identificeren. Deze week kunnen spelers instappen in de Porsche 904 en 959 Carrera GTS, Audi RS5 DTM, Toyota Alphard minivan én een Mazda 3. Welke versie het model van al deze auto’s is, is nog niet duidelijk, maar dat wordt zodra de update beschikbaar is natuurlijk duidelijk.

Gran Turismo 7 is beschikbaar op PlayStation 4 en Playstation 5. Je kunt het spel ook spelen met Playstation VR2, daarover lees je meer in onze Gran Turismo 7 VR special.