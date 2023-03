De remake van Live A Live is een prettige ervaring voor liefhebbers van het JRPG genre. De remake is vooralsnog enkel speelbaar op de Nintendo Switch, maar daar komt spoedig verandering in. Live A Live verschijnt op 27 april namelijk voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

Voor de snelle beslissers zijn er nu ook diverse pre-order kortingen. Indien je een PlayStation Plus abonnement hebt kan je de game tot aan de release pre-orderen met 20% korting. Daarnaast wordt de game nu ook met 20% korting aangeboden op Steam en die korting loopt zelfs door tot 11 mei.

Mocht je nu twijfelen of Live A Live iets voor jou is, check dan vooral even de demo in de PlayStation Store of op Steam. Of sla onze review er nog even op na.