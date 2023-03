CD Projekt RED werkt aan verschillende nieuwe games, maar ze laten Cyberpunk 2077 niet voor wat het is. We mogen immers nog een grote uitbreiding voor deze titel verwachten die Phantom Liberty wordt genoemd. Wanneer deze uitbreiding precies uitkomt is niet bekend, maar we mogen nu wel uitkijken naar juni.

Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat ze die maand meer van de game gaan laten zien. Naar verwachting zal dit tijdens Summer Game Fest zijn, waarbij we ongetwijfeld beelden en veel nieuwe informatie krijgen. Wellicht wordt dan ook de releasedatum bekendgemaakt, aangezien de uitbreiding nog altijd voor dit jaar gepland staat.