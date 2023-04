Nadat de nieuwste uitbreiding voor Crusader Kings 3, Royal Court genaamd, al verscheen voor de pc-spelers onder ons, is het nu de beurt aan consoles. Zoals je in de onderstaande trailer, die niet al te veelzeggend is, kan zien komt de DLC nu ook naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S.

De uitbreiding zal verschijnen op 17 mei 2023 en voegt een troonzaal toe die een visuele weergave wordt van de rijkdom van je koninkrijk. Maak van je troonzaal het uithangbord van je rijk en zorg dat de zaal het prestige van je dynastie weerspiegelt.

De verwachting is dat de uitbreiding evenveel zal kosten als de pc-versie, die namelijk voor € 29,99 van jou is.