Stellen dat The Last of Us: Part I een eerder rommelige release kende op de pc is een understatement. Naughty Dog is zich bewust van de problemen die pc-gamers met hun game ervaren en heeft zich dit weekend op Twitter verontschuldigd voor de vervelende situatie.

In één adem gaf de ontwikkelaar ook aan dat we deze week twee patches mogen verwachten, één die morgen onder andere enkele crashes en de cameraproblemen aanpakt, en een grotere die later deze week vrijgegeven wordt. Hopelijk zorgen deze ‘hotfixes’ voor meer speelplezier.