Hoe kan een game door zowel critici als het grote publiek als erg teleurstellend worden ervaren, maar tóch prima verkoopcijfers voorleggen? Je moet het eens aan CD Projekt RED vragen. De ontwikkelaar leverde met Cyberpunk 2077 een titel af die de verwachtingen amper inloste, maar weet wel nog steeds goed te verdienen aan die game.

Meer zelfs, volgens recent vrijgegeven verkoopcijfers ging Cyberpunk 2077 in 2022 méér over de toonbank dan in 2021. Dit kan een gevolg zijn van de populaire Netflix-reeks Cyberpunk: Edgerunners, maar ook door de vele verbeteringen die de ontwikkelaar heeft aangebracht. Het is hoe dan ook opmerkelijk.

De grafiek geeft overigens ook aan dat The Witcher 3: Wild Hunt nog steeds heel wat geld in het laatje brengt.