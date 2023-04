Gezien er een film rondom Tetris is verschenen, heeft de ontwikkelaar van Tetris Effect Connected tijdelijk twee geheime levels beschikbaar gesteld in de game. De game is voorzien van deze twee levels die je normaal gesproken enkel via specifieke stappen kunt vrijspelen, maar dat word je nu makkelijk gemaakt.

Als je de game opstart zul je de optie hebben om deze levels te spelen. Het gaat hier om twee retro levels gebaseerd op de jaren 1984 en 1989, dus het kan niet beter aansluiten op de film, die draait om hoe Tetris een interessante geschiedenis kent dat zelfs leidt tot Russische interventie van de KGB.

Om een indruk van de film te krijgen, zie de trailer hieronder.