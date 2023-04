Review | Sherlock Holmes: The Awakened – Het is tegenwoordig erg lucratief om oude games opnieuw uit te geven als remaster of remake. Frogwares wil hier ook een graantje van meepikken en komt met een remake van Sherlock Holmes: The Awakened op de proppen. De lat voor dit soort titels is ondertussen erg hoog gelegd door de verschillende Resident Evil remakes van Capcom. Met deze uitgaves worden niet alleen de graphics voorzien van een moderner likje verf, er worden ook veranderingen en toevoegingen aan de gameplay en levels doorgevoerd. Frogwares is echter van een ander kaliber dan Capcom, waardoor het bijstellen van de verwachtingen enigszins logisch zou zijn. Maar dit geeft ze natuurlijk geen vrijbrief om de game niet de volle aandacht te geven.

Waanzinnig avontuur

In Sherlock Holmes: The Awakened zijn Sherlock Holmes en John Watson kamergenoten die langzaamaan uitgroeien tot het wereldberoemde duo dat misdaden oplost. Beide heren nemen het op zich om een aantal verdwijningen van verschillende personen te onderzoeken. Wat op eerste gezicht een vrij normale zaak lijkt, wordt al snel een strijd tegen een cult die een oude God vereert. De normaal rationeel denkende en intelligente Holmes wordt hierbij naar de rand van waanzin gebracht. De taak van Watson is om zijn partner niet af te laten glijden, zodat ze samen de mysterieuze verdwijningen oplossen en weer orde op zaken kunnen stellen.

De weg vooruit

De remake maakt vanaf het begin meteen duidelijk dat de game er grafisch in ieder geval flink op vooruit is gegaan. De game ziet er nu uit als een moderne titel en draait op 4K en 60fps en de framerate is – behalve in het eindgevecht – op het oog stabiel. De omgevingen zien er netjes en gedetailleerd uit en de verschillende personages zijn realistisch weergegeven. De animaties zien er alleen niet altijd even modern uit. Af en toe zal je wat houterige bewegingen zien. Tijdens close-up gesprekken wordt echter duidelijk dat het spel is gemaakt door een wat kleinere ontwikkelaar. De mond van een personage beweegt namelijk wel, de rest van het gezicht doet niet of amper mee. Gelukkig is de voice-acting zelf wel naar behoren en wordt alles omlijst door goede muziekstukken.

Tijdens het avontuur krijg je verschillende levels voor je neus, die vrij beperkt qua formaat zijn. Hierin kan je gaan en staan waar je wilt, maar de game is wel degelijk lineair van opzet. Je moet namelijk te allen tijde een van te voren bepaalde volgorde aanhouden om bewijzen en aanwijzingen te (kunnen) vinden. Je wordt naar verschillende plekken geleid, waar je met mensen moet praten of de omgeving moet onderzoeken. Aan de hand van wat je hier zult vinden en/of hoort ga je naar de volgende plek of je moet eerst met je gevonden aanwijzingen tot een conclusie komen die je verder helpt. Dit is een vrij simpel proces van wegstrepen van gevonden bewijs en dingen die je gehoord hebt; deze gameplay loop zal continu herhaalt worden.

Aardige ervaring

Deze op zich vrij simpele gameplay loop is best leuk. Het word je niet te moeilijk gemaakt om belangrijke voorwerpen in een omgeving te vinden of belangrijke informatie uit personen te trekken. Dit komt door aanpassingen ten opzichte van het origineel – die meer point-and-click-achtige onderdelen had – en doordat eventuele fouten niet worden bestraft. Je zal dus altijd progressie boeken en dat zorgt voor een lekkere relaxte flow in de game. Het is helaas wel dat dit af en toe wordt onderbroken, omdat het soms niet duidelijk is waar je precies heen moet. Ook moet je soms wat omslachtig te werk gaan om progressie te boeken. Zo moet je bijvoorbeeld om sommige sporen in de omgeving te kunnen vinden, een aanwijzing die daarmee te maken heeft vastprikken in je notitieboekje. Doe je dat niet, dan kan je zoeken wat je wilt, maar zal je niets vinden. Dit zijn wat vervelende dingen die op sommige momenten het speelplezier iets de kop in drukken.

De remake van Sherlock Holmes: The Awakened is dus over het algemeen niet uitdagend of bijzonder, het weet wel een best aardige ervaring voor te schotelen. Deze ervaring had nog beter kunnen worden door het verhaal. Nu klinkt het concept hiervan op papier heel erg tof omdat het een bovennatuurlijk karakter kent, terwijl de serie het normaliter bij juist een realistische opzet houdt. Frogwares had de mogelijkheid om z’n fantasie meer te laten spreken met dit verhaal, maar het origineel wist hier destijds niet vol op in te zetten. De remake is herschreven, dus we hadden de hoop dat de Oekraïense ontwikkelaar nu wat meer van het bovennatuurlijke karakter gebruik zou maken. Helaas is dat niet het geval. Het resultaat is een aardig verhaal, maar het zal nooit ergens echt spannend of intrigerend worden. Iets wat zeker mogelijk was geweest met het gekozen onderwerp.

Om Sherlock Holmes: The Awakened nog meer te doen onderscheiden van het origineel, zijn er ook extra zijmissies toegevoegd. Deze zijn – net als de game zelf – niet heel bijzonder, maar het is toch een leuke bijkomstigheid en het zorgt voor wat variatie. Het laat tevens zien dat Frogwares echt werk heeft gemaakt van deze remake. Letterlijk alles aan de game is namelijk opnieuw opgebouwd. Voor de rest heeft Frogwares de game zoveel mogelijk onder handen genomen met als doel om het er meer uit te laten zien en voelen als de moderne delen. Sherlock Holmes: The Awakened is dan ook een goed voorbeeld van hoe je een remake moet aanpakken.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.