Het was de bedoeling dat Sherlock Holmes: The Awakened begin 2023 in de winkels zou liggen. Frogwares heeft nu laten weten dat zij dat niet langer gaan redden door invloeden van buitenaf.

De ontwikkelaar van Sherlock Holmes: The Awakened komt uit Oekraïne, dus zij hebben te maken met de oorlog die nu gaande is. Dit heeft ervoor gezorgd dat er regelmatig stroomuitval is en dan is het natuurlijk moeilijk om een game op de geplande tijd af te krijgen.

Frogwares denkt dat er een paar extra weken nodig zijn om Sherlock Holmes: The Awakened goed af te kunnen ronden. De game moet dan op zijn laatst eind april in de schappen liggen. De Oekraïense ontwikkelaar legt in de video hieronder uit wat er precies gaande is.