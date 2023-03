Frogwares liet vorige maand weten dat Sherlock Holmes: The Awakened wat later zou uitkomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Er werd beloofd dat de game op zijn laatst eind april in de schappen zou liggen, maar zover zal het niet komen.

De Oekraïense ontwikkelaar meldt dat Sherlock Holmes: The Awakened op 11 april in de (digitale) winkels te vinden zal zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er zullen in totaal drie edities verschijnen.

De standaard editie kost € 39,99 en bevat alleen de game. De Deluxe Edition kost € 49,99 en komt buiten de game zelf ook met zes exclusieve outfits en een aantal ‘side quest packs’. Wil je de inhoud van de Deluxe Edition plus een digitale artbook en soundtrack hebben, dan is de Premium Edition voor jou. Deze kost € 54,99. Bij deze editie zit er wel een addertje onder het gras, want deze is alleen voor pc te koop.

Om de aankondiging van de Sherlock Holmes: The Awakened releasedatum te vieren, is er een nieuwe trailer beschikbaar gesteld. Die kan je hieronder bekijken.