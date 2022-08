Enige tijd geleden gaf de Oekraïense ontwikkelaar Frogwares aan bezig te zijn met ‘Project Palianytsia‘, waarvan later bleek dat het om een remake van Sherlock Holmes: The Awakened uit 2007 ging. De game verscheen toen voor de Nintendo Wii en pc. Na 15 jaar keert de game dus terug in een nieuw jasje en via de trailer kunnen we nu een eerste blik werpen op de vernieuwde titel.

De meest recente Sherlock Holmes game – Chapter One – bracht een jonge Holmes in beeld en dat wordt met The Awakened voortgezet. Volgens de ontwikkelaar is de remake uiterst geschikt om het verhaal van de jonge Sherlock Holmes en John Watson te vertellen. Dit om zo te laten zien hoe zij het iconische detective-duo zijn geworden zoals we ze kennen.

Frogwares heeft op Kickstarter een doel van € 70.000,- gesteld om alle nodige aanpassingen te verrichten, wat inmiddels al bereikt is..