Nog een paar nachtjes slapen en dan verschijnt Sherlock Holmes: The Awakened. Daarom heeft Frogwares ons nu voorzien van een launch trailer. Eerder kreeg je het beroemde duo al eens beter in beeld, nu ligt de focus vooral op het onderzoeken en de bovennatuurlijke zaken die Sherlock in zijn avontuur zal tegenkomen.

Wees maar zeker dat wij ook in deze remake zullen duiken en verwacht volgende week een review. De game verschijnt op 11 april voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Vergeet zeker niet de onderstaande trailer te bekijken vooraleer je zelf je vergrootglas erbij neemt en in het spel duikt.