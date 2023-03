Recent kregen we het heugelijke nieuws dat Sherlock Holmes: The Awakened verschijnt op 11 april, wat later is dan aanvankelijk de bedoeling was. Wil jij weten waarom Sherlock zo’n genie is en waarom hij zo’n hechte band heeft met Watson, dan raden wij je aan om je te verdiepen in deze game.

Frogwares heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van de game genaamd “Start of the Famous Duo”. Dit natuurlijk als verwijzing naar het eerste avontuur dat Sherlock en Watson samen ondernemen. Vergeet dus zeker niet even de onderstaande trailer te bekijken, terwijl je wacht tot op 11 april 2023 de game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.